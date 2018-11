Opnieuw archeologen op terrein nieuwe verkaveling 20 november 2018

02u23 0 Wervik In de Loskaaistraat in Wervik is gisteren een archeologisch onderzoek gestart. Op de gronden van de vroegere atletiekpiste wil de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een nieuwe verkaveling ontwikkelen.

Er was al een archeologisch vooronderzoek en toen werden proefsleuven getrokken. Op basis van de resultaten volgt er nu een grootschalig archeologisch vervolgonderzoek. Nadien volgen de riolerings- en wegenwerken en worden de groenvoorzieningen aangelegd. Momenteel worden de documenten voor deze aanbesteding door WVI opgemaakt, waarna een aannemer zal worden aangesteld om deze infrastructuurwerken uit te voeren. Als alles volgens plan verloopt, zal eind 2019 de aanleg van de wegen beginnen. Deze nieuwe timing maakt de verkoop van de loten eind 2020 mogelijk.





De stad verkocht de gronden aan de WVI. Het gebied is goed voor 42 vrije kavels die variëren van 250 tot 550 vierkante meter, gecombineerd met een projectzone met stapelwoningen, zodat de site voldoet aan de woonbehoeftes en verschillende prijsklasses.





Het dossier sleept in elk geval al een hele poos aan, want de beslissing van de gemeenteraad dateert al van maart 2012. (DBEW)