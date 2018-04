Opendeur in nieuwbouw wzc Ter Beke 21 april 2018

02u56 0

Het eerste deel van de vervangingsnieuwbouw van het woonzorgcentrum Ter Beke is afgewerkt. Maandag verhuizen de bewoners, ook zij die tijdelijk in het Sint-Janshospitaal op de Steenakker in Wervik verblijven. Net voor die grote verhuis is zondag iedereen van 10 tot 17 uur welkom op een opendeur. Er is leuke animatie en er zijn hapjes en drankjes. (DBEW)