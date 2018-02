Opendeur bij nieuwe assistentieflats Amarosa 10 februari 2018

02u32 0

In Residentie Amarosa zijn er vandaag van 10.30 uur tot 16 uur en vrijdag 23 februari van 9 tot 16 uur opendeurdagen. Het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis liet in de lange tuin van de oude dekenij een nieuwbouw van 28 assistentieflats optrekken, pal aan de overkant van het rusthuis. Residentie Amarosa is een postuum eerbetoon aan zuster Rosa.





Wie dat wenst, zal de klok rond kunnen rekenen op 'zorg op maat' vanuit het woon- en zorgcentrum, waar er dag en nacht permanentie is. Alle assistentieflats zijn minimaal 70 vierkante meter en uitgerust met een volledig ingerichte keuken en een groot terras. Een aantal flats heeft een tweede slaapkamer. Meer informatie is verkrijgbaar op het nummer 056/31.14.68. (DBEW)