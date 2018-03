Open Vld hield zwerfvuilactie 26 maart 2018

Naar jaarlijkse gewoonte hield de plaatselijke afdeling van Open Vld zaterdag een zwerfvuilactie. Men begon op het stadsdomein Oosthove. Daarna volgden in Geluwe de Menen- en Ieperstraat en de expressweg N58 tussen de twee rotonde.





"Uit de maandelijkse bevragingen die we wijk per week organiseerden, zien we dat heel wat burgers zich ergeren aan het vele zwerfvuil langs de wegen", aldus Ann Degroote. "De straten die we kozen staan momenteel nog niet op de lijst die door de vrijwilligers van het schitterend burgerinitiatief Proper Wervik aan bod komen. (DBEW)