Opbrengst van vijfde rommelmarkt in Esdoornstraat gaat opnieuw naar een goed doel 26 juni 2018

De opbrengst van de vijfde editie van de succesvolle rommelmarkt in de Esdoornstraat was opnieuw voor een goed doel.





De organisatoren kozen opnieuw voor Make-a-Wish, een organisatie die de hartenwens vervult van kinderen die vechten tegen een levensbedreigende ziekte om hoop, sterkte en vreugde te brengen. Tijdens een ontvangst in het stadhuis werd net zoals vorig jaar door de organisatoren Germain Geeraert en Mario Wildeman een cheque van 800 euro overhandigd.





(DBEW)