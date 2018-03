Opbrengst gevechtssportgala voor de Fakkel 14 maart 2018

In de polyvalente zaal Ter Linde in Geluwe vond voor de tweede keer onder grote belangstelling een gevechtssportgala plaats. Okinawa Kobujutsu, Judoclub Wervik, Taekwondo Menen, Sakura Kyudo & kyujutsu Dojo, Judoclub Geluwe en karateclub Okinawa Geluwe namen deel. Ze verzorgden verschillende demonstraties. De opbrengst was opnieuw voor een goed doel en ging dit keer naar de Fakkel in de Laagweg in Wervik, waar volwassenen met een beperking wonen en werken. Daar werd aan de vzw Vondels een cheque van 2.019,76 euro overhandigd.





(DBEW)