Op Sylvesterloop joggend het jaar afsluiten Erik De Block

30 december 2018

In de Gapersgemeente is het al vele jaren een traditie dat men het jaar sportief afsluit tijdens de Sylvesterloop met start en aankomst in het Damien Feysstadion van voetbalclub KSK Geluwe.

Afspraak maandag 31 december om 15 uur. Deelname is gratis. De afstand van deze duurloop bedraagt ongeveer tien kilometer. Elk jaar is er een andere omloop en is dat telkens een verrassing. Alles verloopt samen in groep aan een joggerstempo, dus niet tegen de tijd en zonder klassement. Wie het wenst, kan onderweg vroeger afslaan. Nadien wordt in de kantine van KSK Geluwe een warme drank geserveerd. De organisatie wordt verzorgd door de vzw Dwars door Geluwe. Er is achteraf mogelijkheid om te douchen.