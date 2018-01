Ook gratis soep voor de jongste kleuters 02u40 0 Foto Luc Vanthuyne Deze kinderen zijn allemaal tevreden met hun beker soep tijdens de speeltijd. Wervik Voortaan krijgen alle kinderen op de Wervikse scholen elke woensdag gratis soep op school. Dit project kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen alle scholen en het OCMW van Wervik en zorgt ervoor dat meer dan 1.200 leerlingen elke week een gezonde aanvulling op hun middagmaal krijgen.

"De bedeling in de scholen gebeurt onder meer door vrijwilligers", aldus OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a). "Woensdag, bij de eerste bedeling, hadden we er al meer dan nodig, maar we gaan kunnen werken met een beurtrol. We zijn die vrijwilligers dankbaar."





Vanaf volgende week gaan ook de kindjes van de eerste en tweede kleuterklas soep krijgen. Op de sociale media kwam reactie dat dit nu nog niet gebeurde. "Voor alle duidelijkheid: tijdens het scholenoverleg was het volgens de directies wat moeilijk om het eerste en tweede kleuter soep te doen drinken omdat ze dat nog niet gewoon zijn", aldus Sonny. "Ondertussen stuurden we woensdag de directies een e-mail om ook het eerste en tweede kleuter soep te geven. We hebben voldoende bekers aangekocht."





Indien de soepbedeling een succes wordt, dan gaan we volgend schooljaar vroeger beginnen in oktober-november", aldus de OCMW-voorzitter. (DBEW)