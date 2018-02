Onverzekerde voertuigen getakeld 01 februari 2018

Op de hoek van de Hoogweg en de Hellestraat in Wervik zijn dinsdagavond tijdens een politie-actie enkele voertuigen weggetakeld en in beslag genomen. In de buurt waren al langer klachten over oude voertuigen en autowrakken die zowel in de tuin van de eigenaar als langs de straat gestald stonden. De politie controleerde de wagens die langs de openbare weg stonden. Die moeten immers verzekerd én rijvaardig zijn. Dat bleek bij enkele exemplaren niet het geval. Daarom werden ze op politiebevel weggetakeld. De eigenaar mag zich aan een proces-verbaal verwachten en zal ook voor de politierechtbank moeten verschijnen. Een oude Volkswagen Jetta en een VW Kever op de openbare weg bleken wél in orde en stonden gisteren netjes in de buurt geparkeerd. Aan die wagens prijkt een oldtimernummerplaat. De politie van de zone Arro Ieper hield dinsdagavond terzelfdertijd ook een actie tegen inbraken in Wervik. (DBEW/LSI)