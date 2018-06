Onverbeterlijke dief riskeert twee jaar cel 07 juni 2018

02u46 0

Op de rechtbank van Ieper riskeert S.R. (28) uit Wervik twee jaar effectief voor een aantal feiten.





"Die man is een onverbeterlijke recidivist", aldus de openbare aanklager. De twintiger is een drugsverslaafde die zich onder meer moest verantwoorden voor het stelen van een wagen. Ook pleegde hij andere diefstallen en inbraken. Daarnaast moet hij zich verantwoorden voor het dealen van cocaïne en heroïne. De meeste feiten bekent de man, alleen het stelen van een bromfiets en een zonnebril ontkent hij. De beklaagde, die nu in de gevangenis zit, beweerde dat hij momenteel drugsvrij is. Ook zegt hij voorwaarden te willen aanvaarden. Vonnis op 18 juni. (CMW)