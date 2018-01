Onthaal stadhuis alleen vrijdagnamiddag dicht 02u36 0

Het nieuw onthaal van het stadhuis in de Ooievaarsstraat is sinds gisteren open en alleen op vrijdagnamiddag gesloten. Het is elke weekdag open van 8.30 uur tot 12.30 uur. Of telkens een uur langer dan de vorige regeling. Het is ook in de namiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur open. Uitgezonderd op vrijdag.





Dinsdag zelfs tot 18.30 uur. Het stadhuis was vroeger op woensdag laat open, nu verandert dat naar dinsdag. "We hielden een bevraging onder het personeel en blijkbaar vinden ze dinsdag een betere dag om langer open te blijven", aldus schepen Philippe Deleu (N-VA).





Dat het stadhuis vrijdagnamiddag niet open is, heeft ook zijn reden. "Het gebeurt vaak dat het personeel op vrijdagnamiddag in verlof is of de overuren opneemt", verduidelijkt de schepen.





De eerste zaterdag van de maand is het onthaal ook open van 9 tot 12 uur. (DBEW)