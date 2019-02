Ontdek Leievallei en recreatie-eiland De Balokken tijdens Krokustocht Erik De Block

22 februari 2019

11u16 0 Wervik De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert op dinsdag 26 februari de achttiende editie van de Krokustocht.

De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert dit jaar zeven wandeltochten. De Krokustocht is de tweede in de rij. Start en aankomst liggen aan stadszaal Oosthove in de Speiestraat. Starten kan tussen 7.30 en 15 uur voor een afstand van zes, twaalf of achttien kilometer. De kleinste afstand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De Krokustocht is een ideale gelegenheid om in alle rust te genieten van het landschap in en rond de Leievallei en recreatie-eiland De Balokken. Deelnemen kost 1,10 euro voor leden van de wandelfederatie. Anderen betalen 1,50 euro. Meer info op 056/31.27. 90.