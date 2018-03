Onder Ons treedt blootvoets op in de zandbak 08 maart 2018

02u41 0 Wervik Toneelgilde Onder Ons speelt in zaal Ter Linde vier voorstellingen van de zwarte komedie 'De Manke van Inishmaan'. Opmerkelijk: de voorstelling is niet op het groot podium maar vindt plaats tussen het publiek. Er is in het zand een centraal speelvlak en de toeschouwers zullen aan twee kanten zitten.

Jo Lottegier uit Westrozebeke doet bij Onder Ons voor de derde keer de regie. Hij was de afgelopen jaren ook al tweemaal regisseur van de tweejaarlijkse Heksenstoet in Beselare. Jo Lottegier bewerkte het toneelstuk naar het West-Vlaams.





Het verhaal situeert zich op het kleurloze Ierse eiland Inishmaan van de jaren '30.





Heel speciaal is de opstelling. De tien actrices en acteurs staan dit keer niet op de planken maar ...blootvoets in het zand. "Door te kiezen voor een opstelling middenin het publiek, brengen we op die manier de symboliek van het eiland. De mensen zitten redelijk dichtbij de acteurs", zegt de regisseur.





Vader en zoon

Vader Carl Depoortere uit de Ieperstraat en zoon Cisse (17) acteren voor de eerste keer samen. "Dat maakt het wel tof", aldus Cisse die doelman is bij SK Geluwe. "Vroeger had ik een paar bijrollen en deed al eens mee tijdens een wagenspel op de Gapersfeesten."





Het is een zwarte komedie maar er gaat gelachen worden.





"Het wordt op een zeer ludieke manier gebracht", benadrukt voorzitter en acteur Patrick Rozé.





De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 10 en 17 maart telkens om 20 uur, vrijdag 16 maart om 20 uur en zondag 17 maart om 15 uur. Tickets kosten 8 euro. Er is een online kaartenverkoop via de website www.ktoog.be. (DBEW)