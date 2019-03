Onder Ons speelt vier keer een klucht Erik De Block

20 maart 2019

14u34 0 Wervik De koninklijke toneelgilde Onder Ons Geluwe brengt in de polyvalente zaal van Ter Linde vier voorstellingen van de dolle klucht ‘Hotel te koop’. De regie is in handen van voorzitter Patrick Rozé. Op de planken staan twaalf actrices en acteurs.

Simon en Emma houden al jaren een hotelletje open op een prachtige plek in de bossen. Ondertussen zijn ze op een leeftijd gekomen dat ze graag willen stoppen om van hun welverdiend pensioen te kunnen genieten. Het hotel staat al een tijdje te koop en eindelijk heeft zich een koper gemeld. Ze willen dan ook een goede indruk maken, maar dat zal niet makkelijk zijn. De voorbije jaren hebben ze niet zo veel energie meer in het hotel gestopt en ook hun personeel is niet meer opgewassen tegen de taken die ze moeten vervullen. Het is dus maar bang afwachten of de koop zal doorgaan. En wat is de koper van plan met het hotel ? Grappen en komische situaties volgen elkaar op.

Op de planken staan Edwig Demey (Simon Uytenbroeck), Katrien Cauwelier (Emma Uytenbroeck, zijn vrouw), Katrien Vanderhaeghe (kamermeisje Grietje), Rita Leleu (kokkin Albertine), Paul Ghekiere (piccolo Piet), Pieterjan Vandenkerckhove (tuinman Frits), Davy Demyttenaere (gast Mijnheer Chateau), Carl Depoortere (bedrijfsdirecteur Hans Groothoofd), Aagje Beele (secretaresse Lola), Fanny Wyseur (Laura Groothoofd), Evelien Mestdagh (Nel), Barbara Six (buurvrouw Greet)

De voorstellingen vinden plaats op zaterdagen 23 en 30 maart telkens om 20 uur, vrijdag 29 maart om 20 uur en zondag 24 maart om 15 uur. Tickets kosten acht euro. Kaarten bestellen kan op www.ktoog.be. Er zijn alleen nog tickets voor de voorstellingen op 23 en 24 maart.