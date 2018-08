Omruilbib in De Spie 13 augustus 2018

02u30 0

Het lokaal dienstencentrum De Spie in de Beselarestraat beschikt over een omruilbib. Het concept is eenvoudig. Wie geen raad weet met zijn oude boeken en op zoek is naar een ander boek kan er alvast terecht. Plaats je gelezen boek in de boekenkast en neem een ander weer mee naar huis. (DBEW)