Olifantjes winnen tweede Okra-quiz 05 april 2018

Zeventien ploegen van drie of vier personen schreven zich in voor de tweede quiz van Okra Trefpunt Wervik. Twee juryleden Eric Garrein en Johan Van Rolleghem hielden alles nauwkeurig bij. Er werden 120 vragen geprojecteerd. De 'kweet het quiz' in zaal 't Portaal in de Kruisekestraat was een cocktail van diverse onderwerpen. Quizmaster Hedwige Vanden Broeke stelde de quiz samen. Haar echtgenoot Jacques Rosiers verzorgde de techniek. De Olifantjes van Okra Ieper met Alain Lemaire, Johan Mailliard, Raymond Merveillie en Etienne Vandecasteele wonnen. De Gilwse Gapers van Okra Geluwe werden tweede voor De Wandelaars en 'k Weet het niet uit Wervik.





(DBEW)