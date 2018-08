Oldies stelen de show op Zotte Maandag 21 augustus 2018

02u44 0 Wervik Gisteren was het Zotte Maandag, een jarenlange traditie tijdens de vijfdaagse Zomerkermis in Wervik. Met onder meer een braderie, rommelmarkt, optredens en nog veel meer.

Op Zotte Maandag is er steeds veel volk op de been en dit keer was het niet anders. Op de middag begon het wel te regenen, maar gelukkig niet voor lang. Opmerkelijk gisteren was de inbreng van twee 'muzikale monumenten'. In een caravan aan café 't Lusterke in de Molenstraat draaide met gewezen postbode Bernard Verhaeghe (74) de oudste dj van de Tabaksstad plaatjes. Ereburgemeester Johnny Goos (75) kan het zingen niet laten. Op het groot podium op het Sint-Maartensplein zong hij drie nummers met The MG's Brothers.





De Zomerkermis was een groot succes met zondagavond onder meer een optreden van Bart Kaëll. "Een Vlaamse artiest op een kermis moet er zijn", aldus Vanessa Neirynck van het Braderiecomité. "Financieel is het doenbaar, maar we letten wel op." Sinds enkele jaren blijft braderie ook staan op zondag. "Toch blijft het moeilijk om deelnemers te lokken", zegt Vanessa. Voor de rommelmarkt waren er ongeveer veertig deelnemers. Op de oldtimermeeting werd het zondag op en rond het stadsdomein Oosthove weer een overrompeling. Het groot evenement haalde opnieuw Het Journaal op Eén. (DBEW)