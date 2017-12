Okra zet beste kaarters in de bloemetjes 02u38 0 Foto Luc Vanthuyne

De kaarters van Okra Trefpunt Geluwe verzamelen elke tweede en vierde dinsdag van de maand. De titel was dit keer voor Bernard Casano. Op de tweede plaats eindigde Noel Cauwelier. De derde plaats was voor Rosa Minne. Ze werd ook de eerste vrouw. Roger Denorme werd vierde, Paula Desmet vijfde, Raymond Maertens zesde. Volgend jaar gaan de kaartingen door in GC De Gaper.





(DBEW)