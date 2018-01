Okra Kruiseke huldigt kaartkampioenen 02u34 0 Foto Luc Vanthuyne

Okra Trefpunt Kruiseke huldigde in aanwezigheid van het stadsbestuur de kampioenen in het kaarten. Algemeen kampioen werd Rosa Verstraete. De tweede plaats was voor Erna Leroy. Michel Clais eindigde derde en werd clubkampioen bij de mannen. Eddy Knockaert is vierde, Anita Deleu vijfde. Okra Kruiseke telt zo'n 25 actieve kaarters. De kaartingen vinden de eerste en derde woensdag van de maand plaats in GC De Knippelaar.





(DBEW)