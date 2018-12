Okra huldigt twee kaartkampioenen Erik De Block

19 december 2018

Okra Trefpunt Geluwe huldigde in GC De Gaper de kaarterskampioenen. Bij de mannen was de eerste plaats voor Marc Vanderbeke (Wervik). Noël Cauwelier eindigde tweede voor Roger Denorme. Kampioen bij de vrouwen werd opnieuws Rosa Minne. Tweede eindigde Maria Vanrobaeys, Irene Straetsaert is derde geworden. Namens het stadsbestuur kregen ze de gelukwensen van schepen Geert Bossuyt.