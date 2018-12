Okra huldigt op Avendtsfeest trouwe leden

Erik De Block

11 december 2018

10u57 0

Het jaarlijkse adventsfeest van Okra Trefpunt Wervik lokte veel volk naar zaal ’t Portaal. Traditioneel werden de leden gehuldigd die 80 en 90 jaar zijn geworden. De 80-jarigen zijn Raymond Carton en Marie-Jeanne Denenbourg. Daniel Serruys werd 90 jaar, hij verblijft in het ziekenhuis, familie nam zijn geschenk in ontvangst. Ook de koppels die 50, 60 en 70 jaar zijn getrouwd kregen een geschenk: Jean-Pierre Stragier en Lydia Debois (gouden bruiloft), Raymond Bosschaert en Lydia Lesaffre (diamanten bruiloft) en Lucien Declercq en Jeanne Verhanneman (platina bruiloft). Er was een optreden van kinderkoor De Zilverklokjes.