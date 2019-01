Okra huldigt kampioenen tijdens Sportfeest Erik De Block

15 januari 2019

15u27 0 Wervik Tijdens de vierde editie van het Sportfeest in zaal Het Portaal heeft Okra Trefpunt 55-plussers in aanwezigheid van schepen Sonny Ghesquière de verschillende kampioenen gehuldigd.

In het fietsen was die eer weggelegd voor Hilaire Soete. Bij de vrouwen haalde Christel Fredriks het voor de tweede keer op rij. In het wandelen werden Mario Six en - net zoals vorig jaar - Christel Fredriks gehuldigd. Kampioenen kubb werden Henri Leleu en voor de tweede keer op rij Thésy Dervaux. In het kaarten toonden Brigitte Ost en Jean-Claude Ryckbosch zich de besten. In het lijndansen was er een ex-aequo met vier kampioenen: Marie-Jeanne Denenbourg, Marie-José Marcus, Caroline Delva en Fleurette Peeters. Gilbert Garcy is de enige man in het gezelschap. Henri Mille en Lea Ghesquiere zijn kampioen in het petanque op stadsdomein Oosthove.