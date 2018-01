Okra huldigt kampioenen tijdens Sportfeest 02u34 0 Foto Luc Vanthuyne

Tijdens de derde editie van het Sportfeest in zaal Het Portaal huldigde Okra Trefpunt 55-plussers in aanwezigheid van het stadsbestuur de verschillende kampioenen en verdienstelijke leden.





In het fietsen was die eer op basis van het aantal aanwezigheden (en na lottrekking) weggelegd voor Mario Six. Bij de vrouwen haalde Christel Fredriks het. In het wandelen werden Johan Van Rolleghem en Christel Fredriks gehuldigd. Kampioenen kubb (een variant van petanquen) werden Frans Masschelein en Thésy Dervaux. In het kaarten toonden Jean-Marie Degrijse en Linda Devos zich de besten. Caroline Delva en Gilbert Garcy zijn de laureaat in het dansen. Luc Delobel en Lea Ghesquiere tenslotte zijn de kampioenen in het petanquen op het stadsdomein Oosthove.





(DBEW)