Oeps, foutje van de administratie... 14 mei 2018

Op de gemeenteraad stond er één agendapunt achter gesloten deuren. Het ging om een interpellatie van Yves Obin (CD&V). De volledige tekst stond echter op de 'memorie van toelichting' waarmee pers en publiek de gemeenteraad kunnen volgen, wat uiteraard de bedoeling niet was. Grote geheimen stonden daarin evenwel niet. De interpellatie ging onder meer over politici die zeer prominent in beeld worden gebracht in de stedelijke infokrant Waarheen. "Is het wenselijk dat wij onszelf als politici promoten via deze officiële kanalen die volledig betaald worden met belastinggeld?", vraagt Yves Obin zich af. "En dan nog op enkele maanden van de gemeenteraadsverkiezingen."





(DBEW)