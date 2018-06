OCMW-secretaris wordt algemeen directeur 08 juni 2018

Verrassing van formaat: niet de stadssecretaris Philippe Verraes, maar OCMW-secretaris Myriam Deloddere wordt algemeen directeur van de stad. Tijdens de gemeenteraad vond een geheime stemming plaats en die gaf de verrassende uitslag. Philippe Verraes (59) uit Geluwe is al sinds halfweg de jaren negentig stadssecretaris en wordt adjunct algemeen directeur. Stefaan Volckaert uit Geluwe wordt de financieel directeur. Hij is nu financieel beheerder bij de stad en kreeg tijdens de geheime stemming meer stemmen dan Tom Cuvelier, financieel beheerder bij het OCMW. Tegen de start van de volgende bestuursperiode in januari dienen de OCMW's volledig geïntegreerd te zijn in de gemeentebesturen. Vandaar die twee nieuwe functies.





