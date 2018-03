OCMW huldigt de vrijwilligers 14 maart 2018

02u32 0

In het kader van de 'Week van de vrijwilliger' nodigde het OCMW alle helpende handen uit naar de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum Het Pardoen. Daar werden de 120 aanwezigen culinair verwend. Het OCMW huldigde drie vrijwilligers die zich al erg lang inzetten voor de goeie zaak. Jeanne Derudder (88) heeft al dertig jaar op de teller als vrijwilliger, Anita Devriendt tien jaar, net als Rosita Demuysere. We bemerken v.l.n.r. Rosita Demuysere, Jeanne Derudder en Anita Devriendt. Ze werden door OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière en secretaris Myriam Deloddere in de bloemetjes gezet.





(DBEW)