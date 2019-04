Nukkige fontein op Sint-Maartensplein: werkt

eerst wel, dan niet, dan weer wel... Erik De Block

19 april 2019

11u14 3 Wervik Mysterie aan de fontein op het Sint-Maartensplein. Donderdagmorgen deden de waterspuiters het na lange tijd opnieuw, maar in de loop van de namiddag werden ze alweer afgelegd. Tot de fontein vrijdagnamiddag dan plots opnieuw werkte.

Begin deze week kwam een firma langs en vond het nodige onderhoud plaats. De fontein lag dit voorjaar nog niet aan, tot donderdagvoormiddag. Al was dat maar voor heel even. “Een aantal sproeiers is defect”, zei burgemeester Youro Casier (sp.a) donderdagnamiddag. “De vervangstukken zijn in bestelling en is de fontein afgelegd.”

Maar vrijdagnamiddag spoot plots opnieuw water naar boven. “De fontein werkt momenteel op halve kracht”, aldus Youro Casier. “Er zitten namelijk twee motoren in. Een gewone motor voor de kleine stralen en een soort turbomotor voor de hogere stralen. Het probleem zit dus bij de turbomotor.”

De fontein dateert van december 2004. Vorig jaar was de installatie al eens drie weken defect.