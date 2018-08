Nu te koop: catalogus over geschiedenis van Wervik 10 augustus 2018

02u29 0 Wervik In het kader van de tijdelijke expo 'Wervik 2050' in het Nationaal Tabaksmuseum komt er een rijk geïllustreerde catalogus uit.

"Op een bevattelijke manier wordt in deze brochure de geschiedenis van Wervik weergegeven", aldus schepen van Toerisme Philippe Deleu (N-VA). "Er staan heel wat anekdotes in. Alvast een aanrader."





De rijke geschiedenis van de grensstad is ingedeeld in diverse hoofdstukken. Met ook tekeningen van ereburger André Nollet en foto's. De brochure was niet klaar tegen de opening van de tentoonstelling, maar dat heeft volgens de schepen zijn reden. "Er werd hard gewerkt om de expositie klaar te krijgen", zegt Deleu. "De catalogus is een mooi werk en daarin kruipt tijd. Zeven mensen werkten mee aan de samenstelling."





Er is ook een overzicht van de negen ereburgers en een apart hoofdstuk over de tabaksfamilie Arnaert en de fusie met Geluwe. De brochure van tachtig pagina's lang kan je voor 10 euro kopen in het museum, de bibliotheek en de balie in het stadhuis. De tentoonstelling loopt overigens nog tot eind november. "We merken op dat er veel families op bezoek komen", aldus Kris Deronne van de Dienst voor Toerisme. "Kinderen met hun grootouders en zelfs overgrootouders. Bezoekers wonen in Wervik of ze zijn er ooit vertrokken."





