Nu ook veroordeeld voor valse naam ALBANESE MOORDENAAR VERLIEST WELLICHT BELGISCHE NATIONALITEIT CHRISTOPHE MAERTENS

13 november 2018

02u25 0 Wervik De rechter in Ieper heeft Erjon S. (40), de man die na een moord in Italië negen jaar lang een dubbelleven leidde in Geluwe, veroordeeld voor valsheid in geschrifte en valse naamdracht. Hij krijgt 18 maanden cel en een geldboete. Erjon S. wordt nu wellicht zijn Belgische nationaliteit ontnomen. Intussen blijft zijn vrouw hem steunen. "We gaan wekelijks op bezoek in de gevangenis."

Het openbaar ministerie, dat drie jaar cel had gevorderd, had de man naar het beklaagdenbankje gestuurd omdat hij onder meer met een valse naam de Belgische nationaliteit had verkregen. De rechter verklaarde ook alle valse documenten verbeurd. "Er is nog geen procedure begonnen om mijn cliënt zijn Belgische nationaliteit af te nemen, maar dat zal wellicht nog gebeuren", zegt meester Jan Leysen, raadsman van de Albanees. "Het gaat er nu om dat al die valse identiteiten in heel wat documenten moeten geregulariseerd worden naar de juiste identiteit. Dat wordt wellicht een administratief huzarenstukje. Neem nu de aankoop van zijn woning. Dat huis is gekocht door de man samen met zijn echtgenote. Dat die man bestaat, daarover is er wel duidelijkheid. Dat de aankoop gebeurde onder een valse naam, is ook waar. Het is nu aan ons om dat proberen recht te trekken."





In Belgische gevangenis

De Albanees werd in Italië bij verstek veroordeeld tot levenslang voor zijn bijdrage aan de moord op de 20-jarige prostituee Betty Ramirez. Hij had voor de politie hem kon oppakken de benen genomen naar het buitenland, net als twee kompanen. In ons land bekwam hij met valse naam en een valse geboortedatum de Belgische nationaliteit. Hij vestigde zich in Geluwe, waar hij trouwde en vader van drie kinderen werd, twee zonen en een meisje. Negen jaar lang kon hij zijn geheim voor zich houden, tot op een dag de speciale eenheden van de politie hem van straat plukten. Blijkbaar hadden de Italianen Erjon S. in het vizier gekregen nadat hij een telefoontje had gepleegd naar het buitenland. Hij werd naar Italië overgebracht, waar hem een nieuw proces wachtte. Zijn straf werd herleid tot zeventien jaar en hij mocht die uitzitten in een Belgische gevangenis.





'Correct en aardig'

Zijn vrouw en zijn schoonfamilie blijven de man steunen. "Het is bewezen dat hij na zijn aankomst in België een heel correcte en aardige man was", aldus meester Leysen. "Alleen had hij een verborgen verleden. Hij heeft echter altijd goed gefunctioneerd, op zijn werk, in de maatschappij, in zijn gezin. Dat gezin laat hem zeker niet vallen." Bij het behandelen van de rechtszaak in oktober liet de vrouw van Erjon S. een brief voorlezen. "Mijn man is een fantastische echtgenoot en een liefdevolle papa", klonk het toen. "Mijn kinderen missen hun papa en ze wenen 's avonds in hun bed. Elke avond belt hij ons om te vragen hoe onze dag was. We gaan wekelijks op bezoek in de gevangenis en we kijken uit naar die momenten. We weten dat hij fouten heeft gemaakt, maar ik hou van mijn man."