Norbert (76) al vijftig jaar judotrainer WERVIKSE CLUB ZET ZWARTE GORDEL IN DE BLOEMETJES ERIK DE BLOCK

19 juni 2018

02u40 0 Wervik Judoclub Wervik heeft hoofdtrainer Norbert Poissonnier (76) uit Zillebeke in de bloemetjes gezet. Hij is er al 50 jaar trainer en draagt bovendien ook al 50 jaar de zwarte gordel. Aan stoppen denkt hij nog niet.

Judoclub Wervik sloot het seizoen af met een demonstratietraining in sporthal De Pionier. Nadien was er een barbecue. Op de tatami zorgde voorzitter Lieve Demyttenaere voor een verrassing. Voor hun goede inzet kreeg iedereen een groepsfoto en T-shirt, maar er was dus meer. Trainer Norbert Poissonnier ontving van de club en stad enkele geschenken. "Nog steeds staat Norbert elke woensdag en zondag paraat om met zijn grote ervaring les te geven", aldus Demyttenaere.





Aanbiedingen geweigerd

Aan stoppen denkt Norbert nog niet. "Onlangs werd ik door de Vlaamse Judofederatie opnieuw verkozen om te zetelen in de jury wanneer judoka's proberen een hogere graad te halen. Dat is voor een periode van vier jaar en daarna zien we wel. Hoelang ik blijf doorgaan, hangt af van mijn gezondheid en fysieke conditie. Wat snel kan veranderen. Maar het gaat redelijk goed, ik mag niet klagen", lacht Norbert. "Ik doe nog altijd graag mee. Vroeger was het uitvoeren, en dan denken. Nu is het omgekeerd. (lacht) Judoclub Wervik ligt me na aan het hart. Ondanks soms wat mindere periodes. Met een dalend aantal leden en minder aanwezigheden. Maar we deden evenwel verder. En ja, ik heb aanbiedingen gekregen om in andere clubs training te geven, maar ik ben daar nooit op ingegaan."





Bondscoach

Norbert is geboren in Poperinge en was eerst judoka en trainer bij Asahi Menen. Hij was in de jaren 70 coach van de nationale ploeg en werd later opgevolgd door Jean-Marie Dedecker. "Ik was coach van Robert Van de Walle", vertelt Norbert. "Ik coachte ook een jaar Ingrid Berghmans. Als judoka nam ik zelf deel aan de Olympische Spelen in München in 1972." Norbert woont nu in Zillebeke en is gehuwd met Nelly Vens. Hij werkte vroeger bij de NMBS en was onder meer loketbediende in het station van Kortrijk. Hij is vader van drie kinderen: Wim, Tom en Tina.





Norbert krijgt veel steun van zijn echtgenote. "Ik vind het fantastisch dat hij nog altijd judotrainer is", lacht Nelly. "Hij geniet daarvan. Ik blijf ook sportief, ik speel tennis en loop tweemaal per week. Mijn echtgenoot bracht het sportieve in ons huis. Onze drie kinderen en vijf kleinkinderen sporten allemaal. Aan judo doen ze echter niet." (lacht)