Nonnebossen in shock: moordenaar als buurman? JOVIALE, JONGE VADER VERDACHT VAN MOORD OP VIETNAMESE (28) HANS VERBEKE

09 november 2018

02u28 51 Wervik Als een donderslag bij heldere hemel is het nieuws gisteren bij de bewoners van de Nonnebossen binnengekomen. Een van hun nette buren wordt verdacht van de Als een donderslag bij heldere hemel is het nieuws gisteren bij de bewoners van de Nonnebossen binnengekomen. Een van hun nette buren wordt verdacht van de moord op een Aziatische vrouw die op oudejaarsdag 2016 in Geluwe verkoold werd aangetroffen.

Martine Clabau (54) geloofde gisteren haar ogen niet toen de politie in alle vroegte de omgeving rond haar woning inpalmde. De vrouw woont met haar man rechtover het huis waar John V. (29) en zijn gezin een gelukkig leventje leiden. "Het is hier in de Nonnebossen altijd bijzonder rustig, maar sinds de komst van de politie ben ik al de hele dag van slag", vertelt ze. "Toen ik een speurder aansprak, wilde hij niks lossen. 'Gaat dit over John?', vroeg ik. Dat wilde hij wel bevestigen. Maar meer kreeg ik er niet uit. Mijn hersenen maalden. Ik dacht aan drugs, of een ongeval. Maar 's middags belde een vriendin op die ook wist van de huiszoeking. Zij had in het journaal gehoord over de arrestatie. Ik moest gaan zitten, zo van slag was ik."





Barbecue voor de buren

Net als de andere buren hebben Martine en haar man een goeie band met John V. en zijn echtgenote. "Ze zijn allebei altijd goedgemutst", weet Martine. "Twee jaar geleden op 27 oktober wisten ze met hun geluk geen blijf toen hun eerste zoontje geboren werd. John kwam met iedereen goed overeen. Al enkele jaren nodigen hij en z'n vrouw de buurt uit voor een gezellige barbecue op hun terras. Hij had recent nog gezegd dat we het eens moesten overdoen in de winter. Geen moeite was hem te veel. Een half woord was genoeg: John stond al klaar om te helpen. Vorige zaterdag hielp hij ons nog met het afbreken en buiten brengen van mijn zonnebank. Achteraf hebben we nog gezellig een kop koffie gedronken."





Het gezin van John V. was van plan om weg te trekken uit de Nonnebossen, naar een grotere woning. Binnenkort zou de koop beklonken worden.





Moeilijk te geloven

"Het valt ons moeilijk om te geloven dat John die vrouw vermoord zou hebben", zeggen andere buren. "Maar zou het gerecht zo fors uithalen als er niks van aan is? En ja, John was heel vaak in het buitenland voor zijn werk. Nederland, Italië, Hongarije, Bulgarije, Mexico, China, Japan, noem maar op. Misschien sta je dan sneller open voor een avontuurtje. Als het klopt, dan moet hij gestraft worden. Maar dit is voor iedereen een drama. De vrouw die omgebracht werd, is uiteraard het grootste slachtoffer. Maar ook voor John en zijn gezin is het leven om zeep. We hopen eigenlijk dat dit één grote vergissing is, maar zelfs dan zijn de gevolgen niet te overzien."