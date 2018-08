Nog genoeg Meulemeirske-bier op Boerenkermis 25 augustus 2018

02u41 0 Wervik Het weekend na de succesvolle vijfdaagse Zomerkermis is er in Wervik nu de Boerenkermis in de wijk De Mote-Molenmeersen.

Sinds vorig jaar wordt op de Boerenkermis met 't Meulemeirske een eigen bier geschonken. Het gaat om een tripel van 8 graden. Voor de organisatoren was dat een heel zware investering: voor de flessen lieten ze ook etiketten drukken en er zijn eigen glazen. "We hebben nog de helft van het brouwsel in voorraad", aldus voorzitter Frank Vandekerckhove van de vzw Feestkomiteit Boerenkermis.





Vandaag vindt er vanaf 7 uur een rommelmarkt plaats. Deelname is gratis, inschrijven vooraf hoeft niet. Om 8 uur start de veertiende Mote-Molentocht, in samenwerking met de Wervikse Wandelsportvereniging. Je kan je inschrijven tot 15 uur.





Travestieshow

Vanaf 14.30 uur is er een petanquetoernooi, al jarenlang een traditie op Boerenkermis. Tros Danscompagnie treedt op vanaf 18 uur. Het avondfeest vangt om 21 uur aan met dit keer een travestieshow door The Sparkling Diamonds.





Zondag kan je vanaf 11 uur genieten van een aperitief met voor het negende jaar op rij The Music Lovers. 's Middags wordt het aanschuiven voor beenhesp. Volwassenen betalen 16 euro, consumptie inbegrepen. Om 14 uur treedt de jonge clown Arjoentje op. De discodanswedstrijd voor de jeugd (17.30 uur) is een klassieker tijdens Boerenkermis.





Vanaf 18 uur treedt de liveband The Unfused op. Daarna draait dj Derry vanaf 20 uur op de afterparty. (DBEW)