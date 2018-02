Nog geen oplossing voor fotoclub Kiknu 10 februari 2018

Het is nog niet duidelijk wat de nieuwe stek van de Wervikse fotoclub Kiknu wordt. In de toekomst zal de gewezen muziekacademie naast de brandweerkazerne in de Gasstraat worden afgebroken voor de aanleg van een parking aan de oude gasfabriek. Het gebouw wordt nu enkel nog gebruikt door de fotoclub Kiknu. "Is er voor hen al een alternatief gevonden ?", vroeg Tom Durnez (CD&V) tijdens de gemeenteraad. "Er is nog geen timing wanneer de fotoclub daar weg zal moeten", antwoordde schepen van Cultuur Alexander 'Sanne' Vantomme (N-VA). "Ik had al twee keer een informeel gesprek met de voorzitter. Begin maart zitten we samen. Er zijn mogelijkheden voor een nieuwe huisvesting en die moeten nog worden besproken." De muziekacademie sloot eind juni de deuren en zit sinds september in de gebouwen van het Gemeenschapsonderwijs in de Hellestraat. Het huidige gebouw is in slechte staat. (DBEW)