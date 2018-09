Nina Derwael komt naar Ter Linde 06 september 2018

Blikvanger tijdens de Maand van de Sportclub is het bezoek van turnster Nina Derwael, die begin augustus Europees kampioene werd. Tijdens het Europees kampioenschap in Glasgow behaalde Nina in nog geen uur tijd goud op de brug met ongelijke leggers en zilver op de balk. Ze komt zaterdag naar sportcentrum Ter Linde in Geluwe voor een foto- en signeersessie. Wie graag een handtekening, een foto of selfie met Nina Derwael wil, is er welkom van 10 tot 11.30 uur. (DBEW)