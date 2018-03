Nieuwe woonzone Beselarestraat toekomstmuziek 13 maart 2018

In het centrum van Geluwe ligt een groot stuk bebouwbare grond dat de stad in de toekomst als woonzone wil laten inrichten. Het gaat om het gebied tussen de Beselarestraat, Derde Lansiersstraat, Kanterstraat en de Reutelbeek-Geluwebeek. De stad en intercommunale Leiedal onderzoeken hoe die grond het best kan gebruikt worden. De resultaten werden door Leiedal toegelicht tijdens een infomoment. Achteraan in de Beselarestraat is het de bedoeling om in het weiland van gewezen schepen Paul Vanden Berghe (93) twee appartementsgebouwen te voorzien.Centraal staat vrije basisschool De Graankorrel. Er komt wat verderop een nieuwbouw voor de kleuters. Wanneer die werken aanvangen, staat nog niet vast. In de toekomst gaat de school in de Beselarestraat dicht. Bedoeling is dat de gevel aan de straatzijde en de vleugel achteraan langs de Kanterstraat blijven. "We voorzien daar achttien woongelegenheden en na afbraak van 't Scolus nog eens twee", legt schepen Bert Verhaeghe (Open Vld) uit. De speelplaats wordt een binnenhof. Maar er is dus eerst nog heel wat werk aan de winkel. (DBEW)