Nieuwe wandelroute naar Wervicq-Sud 01 juni 2018

Er komt vanaf eind juni een nieuwe bewegwijzerde stadswandelroute Wervik- Wervicq-Sud. Het provinciaal toerismebedrijf Westtoer werkt hiervoor samen met de buurgemeenten. 'Genieten en ontdekken op de grens tussen België en Frankrijk': dat is wat de stadswandelroute biedt in een notendop. De wandelaars maken kennis met het rijke verleden van de Tabaksstad en het recreatie-eiland De Balokken. Net over de grens beleef je de Franse 'joie de vivre' in zusterstad Wervicq-Sud en ontdek je enkele historische bezienswaardigheden. Vanop de nieuwe grensbrug is er een mooi zicht op de Leie. Wervik en Wervicq-Sud bestaan 2050 jaar en vieren dat halfweg juli tijdens een stadsfestival. (DBEW)