Nieuwe vlaggen in centrumstraten focussen op 'Kwalitijd' 20 februari 2018

Zeventig handelaars uit Wervik en deelgemeenten lanceerden in december een nieuwe imagocampagne. Hun slogan luidt 'Wij gaan voor kwalitijd'. De foute schrijfwijze 'kwalitijd' is bewust om aan te geven dat er kwaliteit te vinden is en dat de handelaars nog tijd maken voor hun klanten.





In verschillende centrumstraten wapperen over de breedte van de rijbaan nieuwe vlaggen met daarop de slogan. Eerder werden al affiches en stickers verspreid. In maart komt ook nog een krant uit. Niet met advertenties maar met het verhaal achter elke handelszaak.





Meer info op www.wervik.be/kwalitijd. (DBEW)