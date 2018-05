Nieuwe uitkijkpunten op kerktorens 01 juni 2018

02u40 0

De provincie en het provinciaal toerismebedrijf Westtoer trekken 643.125 euro uit voor vier nieuwe uitkijkpunten in De Panne, Blankenberge, Wervik en Mesen. "Doel is om de aantrekkelijkheid van de vier toeristische regio's te verhogen en meer beleving te krijgen op wandelroutes", aldus gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block. In onze regio wordt de toren van de Sint-Medarduskerk in Wervik toegankelijk gemaakt, terwijl de toren van de Sint-Niklaaskerk in Mesen een volledig nieuw uitkijkplatform zal krijgen. (CMW)