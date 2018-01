Nieuwe uitbaters voor cafetaria De Balokken JAN MICHIEL (35) KEERT SAMEN MET INGE TERUG NAAR ROOTS ERIK DE BLOCK

02u56 0 Foto Luc Vanthuyne Nieuwe eigenaars Jan Michiel en zijn partner Inge De Fré bij de cafetaria. Wervik Er zijn nieuwe uitbaters in de cafetaria van het recreatie-eiland De Balokken, tussen de oude en nieuwe Leie. Jan Michiel (35) groeide op in Wervik, waar zijn ouders wonen en werkte in de horeca in Brugge. Nu komt hij dus terug naar zijn roots. Vrijdag gaat de cafetaria opnieuw open.

De vorige uitbater Johan Desmet nam vorige maand na bijna tien jaar afscheid. De cafetaria is eigendom van de stad, die een concessie heeft met dranken Baeyaert uit Menen. Jan Michiel en zijn partner Inge De Fré (33) huren de cafetaria.





"Tien jaar geleden stond deze cafetaria over te nemen en hadden we al interesse, maar Johan Desmet was ons voor", vertelt Jan. "Achteraf beschouwd niet zo erg want ondertussen deden we elders ervaring op in de horeca."





Jan volgde een opleiding aan hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge en daarna twee jaar een ondernemersopleiding aan Syntra West Kortrijk.





"Aan Syntra West in Brugge volgde ik ook twee jaar een opleiding voor chocolatier", zegt Jan. "Ik werkte zo'n twaalf jaar in het bierrestaurant Erasmus in Brugge. Eerst vijf jaar als sous-chef, nadien als chef. Nadien ging ik aan de slag in avond- en nachtbistro Christophe op de Garenmarkt in Brugge."





Zijn partner Inge De Fré groeide op in Gent en ging op haar vijftiende in Blankenberge wonen. Daar leerde ze Jan kennen.





"Ik werkte in de horeca en was eveneens zorgkundige", vertelt Inge. "Dinsdag verhuisden we van Brugge naar Wervik. Het recreatie-eiland is hier een troef. We houden van de natuur in al haar facetten en dus is dat hier de ideale plek. In Brugge woonden we aan de Damse Vaart. Hier gaan we werken langs de Leie."





De uitbating gaan ze samen verzorgen.





"Tijdens de winter zullen we ons focussen op lekker eten en om zo in die maanden meer volk aan te trekken", vertelt Jan. "Met een groter aanbod dan vroeger. Simpel maar goed. Van een entrecote tot een kipfilet, met lekkere saus en frieten. In de zomer gaan we dan meer werken met snacks want dan moet het snel gaan."





Groot terras

Cafetaria De Balokken heeft een groot terras.





"Vanaf de zon daar is, zijn de mensen daar, vertelde de vorige uitbater ons", zegt Jan. Iedereen is er welkom. "We zijn niet enkel restaurant, men kan ook gewoon wat komen drinken", benadrukt Inge.





De cafetaria is vrijdag weer open.





"Elke dag vanaf 9 uur en doorlopend", klinkt het. "Wat we gaan kiezen als sluitingsdag, weten we nog niet. In juli en augustus zullen we in ieder geval elke dag open zijn."





De cafetaria blijft het clublokaal van Ricard Club Wervik.