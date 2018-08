Nieuwe trampoline voor Oosthove kost 6.000 euro 21 augustus 2018

02u45 0

De trampoline op het speelplein van het stadsdomein Oosthove werd onlangs in brand gestoken en is volledig vernield. Ondertussen zijn de daders gekend bij de politie. Jammer genoeg is de trampoline niet meer bruikbaar. De stadsdiensten hebben de locatie afgezet met hekken, dit voor de veiligheid van de kinderen. De stad zal de kosten voor de trampoline uiteraard verhalen op de daders. Er is een volledig nieuwe trampoline besteld. De kostprijs bedraagt 6.323,46 euro, montage en leveringskosten inbegrepen. De leveringstermijn is ongeveer zes weken . (DBEW)