Nieuwe Tabaksfee van erepodium naar klaslokaal 04 september 2018

02u28 0 Wervik Het Sint-Jozefscollege in de Koestraat in Wervik mocht gisteren niet alleen een stijgend aantal nieuwe leerlingen verwelkomen. Kelly Burggraeve begon er als kersverse leerkracht, daags nadat ze werd verkozen tot de nieuwe Tabaksfee.

Kelly, die drie jaar hoofdleidster was bij Chiro Jow, is afgestudeerd als bachelor bedrijfsmanagement (marketingcommunicatie) en via het volwassenonderwijs als leerkracht secundair onderwijs.





"Ik deed mijn stage in het Sint-Jozefscollege en zal er handel, wiskunde en basiseconomie geven", vertelt Kelly. "Ik ben zeer tevreden dat ik daar terecht kan. Ik had ook geluk, want er zijn zodanig veel leerlingen dat er een extra klas is."





Gisteren was het in de middelbare school nog een kennismakingsdag. Vandaag beginnen de lessen pas echt. "De leerlingen wisten eerst nog niet dat ik won want het stond nog niet in de krant", aldus de nieuwe Tabaksfee gisteren. "Toen er in de namiddag een fotograaf in de klas opdook, wisten de leerlingen meteen dat ik de nieuwe Tabaksfee was geworden. Ze vonden het tof. Ook de leerkrachten wensten me al allemaal proficiat." (DBEW)