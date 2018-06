Nieuwe petanqueclub telt twintigtal leden 27 juni 2018

In café De Macote in de Stationsstraat ging er een nieuwe petanqueclub van start. Ondertussen werden de 12 petanquepleinen achteraan opgefrist. In aanwezigheid van het stadsbestuur vond de officiële opening van Petanque Club Wervik plaats. In de namiddag was er een groot tornooi. Het bestuur bestaat uit voorzitter Nico Verbanck, zijn echtgenote Kimberly Branders als secretaris, penningmeester Frederick Dewitte, bar- en zaalverantwoordelijke Christelle Van De Wiele, terrein- en materiaalverantwoordelijk Vincent Russe. De t-shirts kleuren oranje. "Onze club werd in mei opgericht, middenin de lente en dus kozen we met oranje voor een frisse kleur", vertelt de voorzitter. "Momenteel zijn er een twintigtal leden."





Op de foto staat ook het bestuur van de vinkenmaatschappij De Vlaamse Zangers. De Macote is hun nieuw clublokaal.





(DBEW)