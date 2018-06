Nieuwe petanqueclub in De Macote 20 juni 2018

02u46 0

In café De Macote in de Stationsstraat is er een nieuwe petanqueclub van start gegaan. Ondertussen werden de twaalf petanquepleinen achteraan opgefrist. Komende zaterdag om 11 uur vindt in aanwezigheid van het stadsbestuur de officiële opening van Petanque Club Wervik plaats. In de namiddag is er dan voor de eerste keer een groot tornooi. De inschrijvingen vinden plaats vanaf 13 uur. Het aantal deelnemers is onbeperkt. Voor de eerste vier zijn er mooie geldprijzen. Na vier ronden volgen de kleine en grote finale. Iedereen heeft prijs. Voorzitter Nico Verbanck en penningmeester Frederick Dewitte trokken ondertussen al diverse sponsors aan. Er wordt elke zondagvoormiddag petanque gespeeld. (DBEW)