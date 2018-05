Nieuwe kandidaten op lijst N-VA 03 mei 2018

02u43 0 Wervik De meerderheidspartij N-VA neemt aan de gemeenteraadsverkiezingen deel met op de lijst een gewezen eredame van de Tabaksfee en een ex-cafébaas.

Julie Kinoo (22) werd in september 2014 verkozen tot tweede eredame van de Tabaksfee.





Ze woont in Kruiseke in de wijk Hoogland. Julie was lesgeefster bij Cie Tros Wervik. Ze is bestuurslid van de N-VA Wervik-Geluwe.





Pieter Reynaert was heel even uitbater van café Sultan. Hij volgde aan de Sint-Jorisschool Menen de richting 'administratie en kantoor'. Pieter was twaalf jaar lid van Chiro Jow en was er twee jaar leider. Hij behoorde destijds ook tot de jeugdbrandweer.





Thomas Verhanneman (29) is afkomstig uit Roeselare, woont in Kruiseke en is advocaat. Hij werkt voor een advocatenkantoor in Marke.





Thomas is de gewezen voorzitter van Jong N-VA Westhoek. Hij is bestuurslid van de N-VA Wervik-Geluwe. (DBEW)