Nieuwe invulling voor tweedaags Skullfest 08 juni 2018

Blue Skulls MC uit Geluwe organiseert komend weekend in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat in Wervik het tweedaagse metalfestival Skullfest. Er is dit keer een nieuwe invulling, met minder bands. Vorig jaar op vrijdag en zaterdag traden er tien groepen uit binnen- en vooral buitenland op. Nu kiest men vanavond, vrijdag 8 juni, voor een fuif met hardrock en heavy metal uit de jaren 70, 80 en 90. De toegang is gratis.





Zaterdag 9 juni treden vier bands op: Primal Creation (17 uur tot 17.45 uur), Arrow (18.15 uur tot 19 uur), Magnetica (20 uur tot 21.30 uur) en Vannstein, een tribute band van Rammstein (22.30 uur tot 24 uur). Tickets kosten in voorverkoop 8 en aan de ingang 12 euro. Meer info en tickets: www.skullfest.be.





(DBEW)