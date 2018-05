Nieuwe invulling voor Tabaksmuseum? STAD WIL FOCUS VERLEGGEN NAAR GALLO-ROMEINSE GESCHIEDENIS ERIK DE BLOCK

12 mei 2018

02u43 0 Wervik Het tabaksmuseum krijgt in de toekomst een andere invulling, met meer aandacht voor het rijke verleden van de stad. De laatste jaren lokte het museum steeds minder bezoekers. Het stadsbestuur vestigt nog hoop op de expo Wervik 2050.

Het tabaksmuseum bestaat dertig jaar. In de gouden jaren reden er volle bussen naartoe en kreeg het museum in de Koestraat tot 15.000 bezoekers per jaar. Dat aantal ging geleidelijk aan achteruit tot 11.000 à 12.000. Maar nooit stelden de bezoekerscijfers zo teleur als de afgelopen jaren. Omwille van de anti-rookcampagnes komen er amper nog scholen.





Vaak gesloten

Op de gemeenteraad in Wervik bracht de oppositiepartij CD&V het onderwerp ter sprake. "In 2016 kenden we een dieptepunt, met slechts 5.010 bezoekers voor het Tabaksmuseum over het hele jaar", aldus Hendrik Ingelbeen (CD&V). "Vorig jaar waren er dan wel acht procent meer bezoekers, tot 5.390", reageerde schepen van Toerisme Philippe Deleu. "We zijn één van de weinige musea die qua bezoekersaantallen zijn gestegen. Er is een stijging van het aantal groepsbezoeken. We hopen dat de tijdelijke tentoonstelling Wervik 2050 nu gaat zorgen voor een push, want het gaat nu veel meer over de Wervikse geschiedenis." Een van de oorzaken van de lage bezoekersaantallen is ook dat het museum de hele maand december vorig jaar gesloten bleef, net als in januari. In de tweede helft van november en in februari en maart was het museum ook niet toegankelijk in het weekend. Verder is het ook telkens op maandag gesloten. De vele sluitingsdagen zijn te wijten aan de lage personeelsbezetting.





Nieuwe invulling

Door de tegenvallende resultaten rijst de vraag of het museum in zijn huidige vorm nog wel een toekomst heeft. Stad Wervik overweegt dan ook om er een stadsmuseum van te maken, met een andere invulling. De rijke geschiedenis van Wervik, de oudste nederzetting van ons land, zou dan het uitgangspunt worden. Zo kan het museum ook het Gallo-Romeinse verleden en de lakennijverheid belichten. Een deel van dehuidige collectie zou ook sowieso in het museum blijven. Ongetwijfeld wordt onderwerp een belangrijk werkpunt in de volgende legislatuur, na de komende gemeenteraadsverkiezingen. We vroegen de bevoegde schepen ook wat de personeelskosten zijn en wat dat museum de stad eigenlijk kost. Daarop kregen we ondanks enig aandringen geen antwoord. "U hebt als gelijk welke burger inzage in de begroting maar moet dit aanvragen via de officiële weg", aldus Philippe Deleu. Waarvan akte.