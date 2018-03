Nieuwe gezinsvriendelijke wandelroute 22 maart 2018

Zondag om 14 uur start aan GC De Knippelaar in Kruiseke de feestelijke 'inwandeling' van de nieuwe gezinsvriendelijke wandelroute 'De Geknippelde Kater'. Om het allemaal op een bijzonder leuke manier te ontdekken, gaan de deelnemers met een vlotte gids op stap en onderweg brengen vertellers en muzikanten je in de juiste sfeer.





De Westhoek KD-figuurtjes Jaek en Nink gaan op stap in een landschap met uitgestrekte velden en unieke uitkijkpunten. Wat tijdens WOI het decor van bruut oorlogsgeweld was. Tijdens deze wandeling op en over de taal- en provinciegrens worden de deelnemers achtervolgd door een zwarte kat en duistere magie. Maar met een handvol leuke opdrachtjes en de ontdekking van het oude volksspel De Kattenknippeling kan je samen met Jaek, Nink en Fonske Stappers het kleine Kruiseke en jezelf gelukkig behoeden van het kwaad. Deelname kost voor volwassenen 6 euro, inbegrepen drank en hapjes onderweg en na afloop. (DBEW)