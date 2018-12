Nieuwe burgerbeweging ‘Wervik Wordt Wakker’ begint ruilgroep Erik De Block

02 december 2018

10u39 7 Wervik ‘Wervik Wordt Wakker’ is een nieuwe burgerbeweging. De groep wil het voortouw nemen om interessante initiatieven rond duurzaamheid ook naar Wervik, Geluwe en Kruiseke te brengen.

Wervik Wordt Wakker bestaat uit een tiental mensen, maar de groep wil verder groeien tot een brede pluralistische beweging. Als eerste actie richt Wervik Wordt Wakker alvast Lets Wervik op, ondersteund door Lets Vlaanderen en Vorming Plus Oostende-Westhoek.

LETS is een lokaal systeem van ruilen en delen. “In een Letsgroep wisselen mensen diensten en in mindere mate spullen uit”, aldus An Maes. Je kan bijvoorbeeld hulp vragen bij klusjes in huis. “De vergoeding wordt betaald in tijd. De tijd die je verdient bij het uitvoeren van een dienst, kan je weer ruilen bij iemand anders”, legt Ann Maes uit. Het lidgeld bedraagt tien euro per jaar. Daarvan gaat de helft naar de verzekering.

Twee van de trekkers zijn Hannelore Verbrugghe en An Maes, die zich als vrijwilliger ook voor de Oxfam Wereldwinkel op de Steenakker inzetten. “De kern is dat we elkaar helpen, en niet met geld”, zegt Hannelore. “Ook naar ouderen toe zijn we heel toegankelijk.”

In buurthuis De Kier in de Gosserieslaan vindt op woensdag 12 december om 19.30 uur de startvergadering plaats. Iedereen is welkom.