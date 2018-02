Nieuwe bloemenzaak Pluk in de Komenstraat 13 februari 2018

02u51 0 Wervik In de Komenstraat ging aan de overkant van supermarkt Aldi de nieuwe bloemenzaak Pluk open.

Voor de uitbaatster Lisianne Massy gaat het om haar tweede winkel. Haar man Deavid houdt de winkel langs de drukke Menenstraat in Wevelgem open. "Mijn zoon David woont in de Koestraat in Wervik en door zijn vriendenkring en klanten uit Wervik in onze winkel in Wevelgem zijn we nu hier begonnen", zegt Lissiane. "De winkel in Wevelgem bestaat negentien jaar. Onze specialiteit is daar orchideeën. Het kweken is de hobby van mijn echtgenoot. Toevallig kwamen we uit op dit leegstaand handelspand. Aan de overkant is er de grote parking van Aldi. In het stadscentrum parking vinden is niet zo evident. Vandaar dat de parking voor mij een extra troef is. Evenals de ligging. De klanten die van Aldi komen, rijden bij manier van spreken in mijn etalage."





Bloemenzaak Pluk verkoopt naast bloemen en planten ook decoratieartikelen en plantenschaaltjes.





Korte, frisse naam

"Met Pluk koos ik voor een korte en frisse naam", vertelt de van Maaseik afkomstige uitbaatster. "Ik heb de winkel volledig naar mijn smaak kunnen inrichten. Wekelijks rijden we naar Aalsmeer in Nederland naar de grootste bloemenveiling van Europa. Alles is daar supervers en we kiezen met zorg voor de klanten."





Pluk is gesloten op maandag. (DBEW)