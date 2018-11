Nieuw stadsbos en mogelijk andere politiezone SCHEPENEN VERDELEN TAKEN EN MAKEN SPEERPUNTEN BEKEND ERIK DE BLOCK

16 november 2018

02u24 0 Wervik Er moet een nieuw stadsbos komen en er volgt een onderzoek of Wervik beter bij een andere politiezone belandt. Dat zijn twee speerpunten van de coalitie van sp.a en stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project. Gisteravond zijn de bevoegdheden van het nieuwe schepencollege bekendgemaakt.

Burgemeester Youro Casier neemt er alvast ook Openbare Werken bij. Voor hem is dat geen onbekend terrein, want in de vorige legislatuur - toen als schepen - behoorde dat ook tot zijn bevoegdheden. Bert Verhaeghe (stadslijst) wordt eerste schepen en behoudt de meeste van zijn bevoegdheden van de huidige legislatuur: Omgeving en Ruimte, Stadsvernieuwing, Wonen, Ondernemen, en Kinderen, Jongeren en Gezinnen.





Idem voor Geert Bossuyt (sp.a), die ook opnieuw Toerisme en Recreatie krijgt. Ann Degroote (stadslijst) krijgt de zware post van Financiën. Bart Pynket (stadslijst) is de enige nieuwkomer in het toekomstige schepencollege. Hij wordt bevoegd voor onder meer Cultuur, Mobiliteit en Communicatie. Sonny Ghesquière (sp.a) behoudt zijn meeste bevoegdheden (Armoedebestrijding, Welzijn en Zorg, en Senioren) en die worden vanaf januari uitgebreid met Evenementen, Markten en Foren, en Patrimonium.





De voorstelling vond opzettelijk niet plaats in het stadhuis, maar in de brasserie van Triamant langs de Wervikstraat in Geluwe. "Waarom niet in het stadhuis? Omdat we een nieuw verhaal willen schrijven", aldus de burgemeester. Onder de noemer 'Samen voor een bruisende, groene en sociale stad, klaar voor de toekomst' stelde de nieuwe coalitie acht speerpunten voor de komende zes jaar voor. Alle gemeenteraadsleden van de coalitie kwamen die speerpunten gisteren ondertekenen.





Kinderarmoede

Wervik telt jammer genoeg veel kinderarmoede en dat percentage moet naar beneden. "Nu komen we uit op 16,1 procent en tegen 2021 moet dat naar omlaag tot minstens 10 procent", zegt Sonny Ghesquière. "Daarvoor werken we een lokaal actieplan uit." Zoals eerder vermeld in deze krant overweegt de stad te veranderen van politiezone. Nu behoort Wervik tot de politiezone Arro Ieper. Omdat die veel te groot is, zijn er bij een oproep ook lange aanrijtijden. "Eventueel zouden we bij de naburige politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem en Ledegem, red.) kunnen komen", vertelt Youro Casier. "De tijd is rijp om te weten wat ons dat zou kunnen kosten per inwoner. Dat onderzoek zullen we zelf voeren." De coalitie wil verder investeren in een nieuw stadsbos. "Er ligt nog geen locatie vast", zegt Bert Verhaeghe. "Dat moet nog worden bekeken. We willen hierover ook de kans geven aan verenigingen en burgers. Het initiatief hoeft dus niet per se van de stad komen." Welke van de twee partijen het voorzitterschap van de gemeenteraad krijgt, moet nog worden bepaald.